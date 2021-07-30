Негосударственные пенсионные фонды в течение двух лет выплатили дивиденды на сумму более 50 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . НПФ СберБанка во II квартале выплатил единственному акционеру, одноименному банку, 4,8 млрд рублей дивидендов, следует из отчетности фонда по ОСБУ. В течение двух лет с момента появления возможности дивидендных выплат крупнейший фонд отдал собственнику более 20,5 млрд рублей. На втором месте оказался НПФ «Открытие», выплативший в апреле — июне единственному акционеру, банку «ФК Открытие», 4,6 млрд рублей. За два года объем выплат составил 15 млрд рублей.

НПФ «Эволюция» выплатил акционерам 6,1 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей — во II квартале этого года. Фонд «Достойное будущее» (бывший «Сафмар») в прошлом и позапрошлом годах заплатил 4,8 млрд рублей, «ВТБ Пенсионный фонд» — 3,9 млрд рублей.

Накопления граждан в НПФ достигли 3 трлн рублей Пенсионные накопления граждан, которые хранят свои средства в ПФР и которыми управляют либо частные управляющие компании, либо «ВЭБ.РФ», на конец II квартала превысили 2 трлн рублей.

Прибыль по ОПС НПФ получает благодаря постоянному (management fee, 0,75% от собранных пенсионных накоплений) и переменному вознаграждению (success fee, 15% от полученного инвестдохода). По добровольным пенсионным программам (НПО) фонд имеет право лишь на переменную часть, но success fee получает УК, зачастую связанная с НПФ. Фонды недовольны маржинальностью НПО и предлагают ее повысить, в том числе за счет введения постоянной части вознаграждения.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, многомиллиардные дивидендные выплаты НПФ стали результатом их акционирования, после которого фонды стали ориентироваться на максимизацию прибыли для своих владельцев. По его словам, стало возможным получать по ОПС сверхприбыли, а стремление фондов к повышению маржинальности НПО прежде всего несет в себе желание акционеров получить больше прибыли уже по добровольным пенсионным программам.