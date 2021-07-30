Федеральная налоговая служба (ФНС) может получить право предварительных обеспечительных мер — ареста и запрета обременений последовательно недвижимости, движимого, иного имущества в компании или ИП, где начата выездная налоговая проверка, пишет «Коммерсант» . Это следует из законопроекта Минфина, обсуждаемого сейчас с бизнесом. О том, что Минфин и ФНС дорабатывают способы борьбы с уклонением от уплаты налогов, накануне сообщили «Ведомости». Мера в первую очередь позволит остановить быстрый и хаотический распад компаний, которые проверяются в связи с налоговыми рисками.

Налоговикам могут разрешить оперативную блокировку имущества бизнеса Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, пишут «Ведомости» , уточняя, что налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.

Как следует из документа, в дополнение к уже существующему праву ФНС арестовывать банковские счета лиц или организаций, в отношении которых уже завершена выездная налоговая проверка, служба может получить право ограничивать собственника (юрлицо или ИП, на физлиц это не распространяется) в возможности отчуждать или закладывать третьим лицам свое имущество, по стоимости эквивалентное предполагаемой сумме недоплаты налогов или страховых взносов соцфондов (в ходе выездной проверки ограничения могут быть расширены на суммы вновь выявленных долгов перед бюджетной системой).

ФНС будет иметь право последовательно «арестовывать» (операции с активами возможны, но с согласия налогового органа) три вида активов: недвижимость; автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений»; прочие активы, за исключением «готовой продукции, сырья и материалов».

ФНС начнет заранее предупреждать бизнес о рисках блокировки счетов В личном кабинете налогоплательщика юрлица и ИП (на ОСН) появился новый раздел «Как меня видит налоговая».

Существующий у ФНС инструмент в виде ареста счетов компаний и ИП слишком груб, его применение ведет к остановке и разрушению бизнеса, тогда как запрет на свободную продажу недвижимости или ценных бумаг действительно позволит налоговикам мгновенно останавливать процесс «вывода активов» из заподозренного бизнеса, чаще всего — в виде залога. Также проект уточняет, что ограничить права собственника перед выездной проверкой можно лишь решением руководителя налогового органа (инспекции ФНС) с согласия руководителя или замглавы налоговой службы. Ограничения можно снять тремя способами: предоставлением ФНС банковской гарантии на сумму претензий, самостоятельным предоставлением в залог ценных бумаг или имущества, поручительством третьего лица.

«Арестованные» в таком порядке ФНС активы можно заменять с ее согласия, ограничений иных прав, кроме права собственности и залога, нет. Ограничения на недвижимость передаются в Росреестр, данные о наложенных ограничениях (и о факте предстоящей выездной проверки) в интересах третьих лиц публикуются ФНС на своем сайте. На все ранее установленные залоги новое решение никак не повлияет. Одной из очевидных задач Минфина и ФНС в проекте является четкое разграничение «криминальных» и «деловых» сценариев в налоговых спорах: наиболее эффективно предложенные меры ФНС может использовать только в тех случаях, когда редко применяемые ограничения сохраняют бизнес, к которому у силовиков нет уголовных претензий.