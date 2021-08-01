Банк «Ренессанс Кредит» открыл офис нового формата в Саранске, расширив число отделений до 91, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый кредитно-кассовый офис располагается по адресу: пр-т Ленина, д. 33, пом. 1.

«ККО «Саранск» — часть проекта, реализуемого банком, по открытию отделений мини-формата в небольших городах. Ключевая особенность таких офисов — наличие темпо-кассы у каждого сотрудника, что позволяет им производить рассчетно-кассовые операции, непосредственно во время обслуживания клиентов, не обращаясь отдельно в кассу. При этом в офисе доступны абсолютно все банковские операции: от оформления пластиковой карты и денежного перевода до погашения кредита или получения различных финансовых документов», — говорится в релизе.

Отделение обслуживает клиентов с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

