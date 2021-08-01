Банк «Открытие» запустил на сайте услугу заказа премиальных карт с доставкой по выбранному адресу, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Для этого нужно заполнить онлайн-заявку, выбрав удобный офис обслуживания и адрес доставки карты. Сотрудник премиальной линии контакт-центра перезвонит по указанному в заявке номеру и расскажет обо всех привилегиях статуса «Премиум», а также назначит персонального менеджера — личного консультанта, который поможет клиенту получить премиальный статус и всегда будет с ним на связи для поддержки по любым финансовым вопросам», — говорится в релизе.
Карту доставит официальный представитель банка, который поможет ее актировать и проконсультирует по условиям обслуживания.
После подключения статуса «Премиум» клиенты «Открытия» получают:
- до пяти бесплатных дебетовых или кредитных карт премиальной категории;
- повышенный кэшбэк до 3% на все покупки;
- до 12 визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;
- до восьми AirBack в год (100-процентный кэшбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);
- бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи до 163 тыс. евро;
- до 1,7 процентного пункта годовых премиальную надбавку по вкладам и накопительным счетам;
- профессиональное управление инвестициями экспертами банка;
- до 30% скидки на страхование, включая каско;
- консьерж-сервис, бесплатные юридические консультации и ряд других преимуществ.
Самые популярные кредитные карты с cashback
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