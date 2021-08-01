Банк «Открытие» запустил на сайте услугу заказа премиальных карт с доставкой по выбранному адресу, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для этого нужно заполнить онлайн-заявку, выбрав удобный офис обслуживания и адрес доставки карты. Сотрудник премиальной линии контакт-центра перезвонит по указанному в заявке номеру и расскажет обо всех привилегиях статуса «Премиум», а также назначит персонального менеджера — личного консультанта, который поможет клиенту получить премиальный статус и всегда будет с ним на связи для поддержки по любым финансовым вопросам», — говорится в релизе.

Карту доставит официальный представитель банка, который поможет ее актировать и проконсультирует по условиям обслуживания.

После подключения статуса «Премиум» клиенты «Открытия» получают:

  • до пяти бесплатных дебетовых или кредитных карт премиальной категории;
  • повышенный кэшбэк до 3% на все покупки;
  • до 12 визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;
  • до восьми AirBack в год (100-процентный кэшбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);
  • бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи до 163 тыс. евро;
  • до 1,7 процентного пункта годовых премиальную надбавку по вкладам и накопительным счетам;
  • профессиональное управление инвестициями экспертами банка;
  • до 30% скидки на страхование, включая каско;
  • консьерж-сервис, бесплатные юридические консультации и ряд других преимуществ.
Самые популярные кредитные карты с cashback

Самые популярные кредитные карты с cashback

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