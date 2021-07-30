Только 22% россиян не хотели бы поменять профессию. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Согласно исследованию, переквалифицироваться в профессиональных инвесторов хотели бы 17% россиян. В направлениях IT, дизайна, маркетинга и SMM планируют развиваться по 10% респондентов. Еще 8% хотели бы заняться управлением проектами, а продажи и работа в сфере услуг привлекают по 7% респондентов. В медицине, как и в управлении продуктом, видят свое будущее по 4%.

Отмечается, что за время пандемии 6% россиян уже сделали шаги в новом направлении и прошли обучение по новой специальности. Так, каждый второй из них (49%) стремился получить работу в более перспективном и высокооплачиваемом направлении, почти треть (29%) хотели попробовать себя в новой деятельности. Каждый десятый хотел бы за счет дополнительного образования получить новую должность у своего текущего работодателя. Такая же доля переучивается ради профессии своей мечты.

«Это пока не массовый тренд, но переучившиеся во взрослом возрасте специалисты встречаются, особенно в IT-среде», – отметила исполнительный директор, руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка Ольга Полковникова.

Из тех, кто осваивал новую квалификацию за последние полтора года, каждый десятый учился управлению проектами, продажам или специальности в сфере услуг, по 8% осваивали специальность в направлении IT и анализа данных либо медицины. Кроме того, почти половина специалистов, получивших новую квалификацию, уже сменили работу: 24% перешли на новую позицию у своего текущего работодателя, а 18% нашли работу в другой компании. Вырасти в должности смогли 11% специалистов, прошедших обучение новой профессии, а в зарплате – 26%.

В Москве более чем наполовину снизилась напряженность на рынке труда Рынок квалифицированного труда в Москве в 2021 году развивается быстрыми темпами и улучшил докризисный уровень, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Анна КОМАРОВА