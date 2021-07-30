Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией в Казани, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, Вахитовский районный суд Казани в пятницу рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Доронину.

«Да, [сегодня] в Вахитовском суде будет мера пресечения избираться», — ответил собеседник агентства.

Факт задержания подтвердили в МВД России. «Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), задержан один из руководителей компании Finiko», — сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, от имени этой организации с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания была зарегистрирована за пределами РФ.



В полицию Татарстана обратились около 100 вкладчиков финансовой пирамиды Около 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в органы МВД Республики Татарстан. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, компания незаконным путем привлекла не менее 70 млн рублей вкладчиков.

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании Finiko после того, как прокуратура Татарстана провела проверку в организации. В июле появилась информация о том, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.Организаторы пирамиды гарантировали клиентам доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.