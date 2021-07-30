За три года россияне стали больше бояться утечек своих персональных данных в Интернете, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Выросла и доля тех, кто не обладает достаточными знаниями и навыками для защиты от киберугроз.

Согласно исследованию, с 2018 года доля интернет-пользователей, уверенных в защищенности своих данных, сократилась на 4 процентных пункта, до 33%. При этом доля тех, кто не считает свои персональные данные в онлайн-пространстве защищенными, увеличилась на 9 п. п., до 63%. Кроме того, большинство россиян (66%) жалуются на нехватку знаний и навыков для защиты своих данных. Чем старше человек, тем он менее уверен в своей цифровой безопасности, отмечают аналитики.

«За три года российские интернет-пользователи стали более склонны к «цифровому патернализму»: до 81%, на 19 п. п. выросла доля тех, кто не готов брать на себя ответственность за защиту своей информации. По их мнению, следить за сохранностью данных должны в первую очередь владельцы сайтов, провайдеры сервисов или государство. Чем старше интернет-пользователь, тем больше он склонен возлагать ответственность за безопасность персональных данных на другие организации, а не на себя», – говорится в релизе.

Примечательно, что доля россиян, готовых раскрыть свою персональную информацию, включающую контакты, Ф. И. О., место жительства, в обмен на выгодное предложение от какой-либо организации, с 2018 года возросла до 46%, на 23 п. п. Причем молодежь готова делать это активнее представителей других возрастных групп.

«По нашим оценкам, за последний год каждый десятый россиянин сталкивался с мошенничеством в сфере интернет-покупок. Кроме того, в результате утечек персональные данные попадают в руки злоумышленников», — пояснила и. о. директора направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймаратова, добавив, что сохранность персональных данных пользователей – это действительно проблема, в решении которой должны принимать участие и государство, и коммерческие компании, работающие с персональными данными своих клиентов.

Обратившимся в госучреждения россиянам стали звонить спамеры Среди источников утечки называют ПФР, «Госуслуги», Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации.



Анна КОМАРОВА