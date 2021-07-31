Средний размер выданных автокредитов в июне 2021 года незначительно снизился по сравнению с маем — на 1,1% и составил 1,09 млн рублей (в мае 1,11 млн). При этом с начала года данный показатель увеличился довольно существенно — на 17,4% (в январе — 0,93 млн). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 39,4% (в июне 2020 года — 0,78 млн рублей). Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то в июне 2021 года он составил 682 балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов), увеличившись за год на семь баллов.

В июне 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,67 млн рублей), Московской области (1,37 млн), Санкт-Петербурге (1,31 млн), Краснодарском крае (1,18 млн), а также в Ленинградской области (1,14 млн).

Динамика среднего чека выданных автокредитов носит разнонаправленный характер, отмечают в НБКИ. Так, по сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост данного показателя в июне 2021 года продемонстрировали Красноярский край (плюс 7,1%), а также Волгоградская (плюс 6,5%), Оренбургская (плюс 5,5%) и Омская (плюс 5,2%) области. При этом в ряде регионов было отмечено снижение среднего чека автокредита, в т. ч. в Калужской (минус 5,7%) и Воронежской (минус 4,4%) областях, а также в Пермском крае (минус 4,3%) и Саратовской области (минус 4,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 0,1% и 1,5% соответственно.

В июне средний чек по автокредитам немного притормозил свой рост на фоне существенного сокращения выдачи автокредитов в последние два месяца, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



«При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер) по-прежнему является значение ПКР заемщика. Таким образом, в последнее время автокредиты выдаются гражданам с высоким значением ПКР. Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы. Стоит отметить, что при увеличении запрашиваемого заемщиками размера автокредита, требования к значению ПКР возрастают (в июне 2021 года он составил 682 балла из 850 возможных)», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

