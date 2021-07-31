Держателям банковских карт Интерпрогрессбанка с 1 августа доступны новые категории кэшбэка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, при оплате покупок дебетовой картой Best Card в McDonald's, KFC, Burger King, «Теремок» и «Крошка Картошка» возвращается 10%.



Для владельцев дебетовых карт Best Card, «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Visa Platinum Cash Back доступны на выбор, в интернет-банке и мобильном приложении, следующие категории кэшбэка 5%: ж/д билеты, книги, музыка и кино.

«Ежемесячным кешбэком можно компенсировать расходы на мобильную связь, Интернет, подписку к музыкальному или видеосервису или сделать доброе дело — пожертвовать кэшбэк на благотворительность», — говорится в релизе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

