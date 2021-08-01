РГС Банк запустил продажи двух новых стратегий по программе инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными взносами «Вектор Плюс» от компании «Росгосстрах Жизнь». Стратегии «Западная экономика» и «Всемирные телекомы» позволят получать доход с акций крупнейших международных корпораций, ежегодно инвестируя небольшие суммы.



«ИСЖ «Вектор Плюс» сочетает в себе преимущества ИСЖ и накопительного страхования жизни, решая сразу несколько задач в рамках сберегательно-инвестиционной стратегии клиента: формирование капитала, возможное получение дохода и заботу о благополучии своих близких», — говорится в релизе.

Так, пояснили в финучреждении, инвестиционная стратегия «Западная экономика» «даст клиентам возможность заработать на перспективных акциях американских компаний, которые окажутся под прямым положительным влиянием ключевой политики администрации нового президента США Джо Байдена в ближайшие годы». «В рамках продукта можно инвестировать в ценные бумаги всемирно известного IT-гиганта компании Apple, крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors, лидера глобального рынка электромобилей Tesla, главной мировой платформы электронной торговли Amazon и других компаний из наиболее динамично развивающихся секторов западной экономики», — отмечают в банке.

«Инвестиционная стратегия «Всемирные телекомы» — это компании с потенциалом к долгосрочному росту на фоне постепенной онлайн-трансформации общества: крупнейший производитель ноутбуков в мире Lenovo Group, американский производитель процессоров для смартфонов Qualcomm и ведущие телекоммуникационные операторы Европы (Tele2) и Испании и Латинской Америки (Telefonica S.A.)», — уточняется в сообщении.



Договор ИСЖ «Вектор Плюс» с новыми стратегиями от компании «Росгосстрах Жизнь» можно заключить в любом отделении РГС Банка. Полис рассчитан на пять лет, взносы — от 25 тыс. рублей в год. Доход по стратегии «Западная экономика» выплачивается в конце действия программы, по стратегии «Всемирные телекомы» — ежегодно.

Кроме того, действует 100-процентная гарантия возврата всех вложенных средств, а также страховая защита по рискам ухода из жизни в результате несчастного случая. Ежегодный график инвестирования позволяет максимизировать налоговые преимущества, так как клиент может получать налоговый вычет в размере 13% от каждого взноса (до 15,6 тыс. рублей в год). В программу ИСЖ «Вектор Плюс» также включен бесплатный сервис для получения налогового вычета.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

