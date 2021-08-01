Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил сервис для нетворкинга — «Точка.Нетворк». Сервис будет помогать предпринимателям развивать сеть деловых знакомств и достигать личные и профессиональные цели с помощью инструмента нетворкинга, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис «Точка.Нетворк» создан, чтобы объединить тех, для кого бизнес и его развитие являются важным жизненным приоритетом. Площадка даст возможность расширить круг личных и деловых знакомств, усилить присутствие в профессиональном сообществе. Участники смогут найти потенциальных партнеров и инвесторов, бизнес-менторов и идейных единомышленников», — говорится в релизе.



Чтобы начать им пользоваться, достаточно заполнить анкету на платформе, подтвердить свое участие на мероприятии, договориться о встрече и прийти на нее. Формат встреч устанавливают сами участники: это может быть как дистанционная, так и живая встреча.



В личном профиле на платформе участникам рекомендуется загрузить повседневную фотографию, на которой их будет легко узнать. Рекомендуется указать свою основную экспертизу и чем вы готовы помочь другим участникам сообщества, а еще разместить ссылки на страницы ваших социальных сетей — они помогут собеседнику составить первое впечатление для начала разговора.

Екатерина САВЕЛЬЕВА