Правительство РФ одобрило проект федерального закона о передаче властям Крыма и Севастополя полномочий по регулированию деятельности свободных экономических зон, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Законопроект содержит положения, предусматривающие передачу высшему исполнительному органу государственной власти Республики Крым и высшему исполнительному органу государственной власти Севастополя полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны, перечня видов деятельности, осуществление которых участниками свободной экономической зоны не допускается, положения, предусматривающие увеличение минимального объема капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны», — говорится в сообщении по итогам заседания 30 июля.

Документ также предусматривает предоставление в 2021 году бюджету Севастополя дотации из федерального бюджета. «Во исполнение указания президента Российской Федерации проектом распоряжения предлагается предоставить финансовую помощь бюджету Севастополя на оплату задолженности по лизинговым платежам, возмещение расходов (межтарифной разницы) организациям в сфере теплоснабжения и оплату труда работников учреждений здравоохранения», — говорится в документе.

Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Екатерина САВЕЛЬЕВА