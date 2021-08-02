Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник опровергла слухи о том, что она планирует участвовать в майнинге биткоина. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В связи с последними сообщениями о том, что наша компания приступит к деятельности по добыче биткоина, мы подтверждаем, что эти заявления являются абсолютно ложными и неточными», — говорится в сообщении.

О том, что Saudi Aramco заинтересована в майнинге биткоина, ранее сообщил ряд СМИ, специализирующихся на новостях о криптовалютах.