О приобретении квартиры думает почти четверть россиян (24%), выяснила компания «СберСтрахование», опросив жителей городов с населением от 500 тыс. человек. Большинство из них ориентируются на «однушки» на вторичном рынке и рассчитывают потратить на новое жилье в среднем около 1,9 млн рублей.

Больше всего россиян, которые рассматривают покупку новой квартиры, живут в Саратове и Пензе — положительно на этот вопрос ответили около 30% семей. Высок интерес к покупке городской недвижимости также в Воронеже (28%), Омске (27%), Тюмени (27%), Екатеринбурге (27%), Барнауле (27%), Москве (26%), Красноярске (26%) и Ульяновске (26%).

Согласно исследованию, 61% опрошенных россиян собираются покупать квартиру на вторичном рынке. Исключение составляют жители Екатеринбурга, Иркутска, Томска, Тюмени, Хабаровска и Челябинска — в этих городах более 50% респондентов заявили, что больше заинтересованы в новостройках.

Самой большой популярностью традиционно пользуются однокомнатные квартиры. «Это объясняется относительно низкой ценой такого жилья, а также тем, что покупателями недвижимости часто становятся молодые люди», — поясняют в «СберСтраховании». На «однушки» сейчас ориентируются более половины (53%) респондентов. Еще треть россиян (33%) прицениваются к «двушкам», 13% — к «трешкам».

На однокомнатную квартиру опрошенные в среднем по стране готовы потратить 1,9 млн рублей, на двухкомнатную — 2,8 млн, а на трехкомнатную — 3,8 млн рублей. При этом ожидания по цене одного квадратного метра жилья в среднем по России составляют 60,2 тыс. рублей. Больше готовы заплатить москвичи — 158,2 тыс. рублей за квадратный метр. Высокие ценовые ожидания также у жителей Петербурга (114,1 тыс. за метр), Владивостока (105,6 тыс.), Казани (83,9 тыс.), Краснодара (83,3 тыс.), Тюмени (83,3 тыс.), Хабаровска (83,3 тыс.), Нижнего Новгорода (65,5 тыс.), Екатеринбурга (63,3 тыс.) и Новосибирска (62,2 тыс. рублей).

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В ипотеку купить квартиру планируют 35% опрошенных, остальные рассчитывают на собственные накопления, займы от друзей и финансовую поддержку родственников. При этом если при покупке квартиры в ипотеку страхование будущего жилья обязательно, то собственное жилье страхуют в среднем около 8% респондентов. Самые высокие показатели по проникновению добровольного страхования частично совпадают с регионами с самым «дорогим» квадратным метром. В Москве полис страхования жилья имеют 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 13,9%, в Казани — 12,3%, в Самаре — 11,1%, в Челябинске — 10,2%, во Владивостоке — 9,5%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

