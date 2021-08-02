Голландские специалисты по информационной безопасности из компании ThreatFabric обнаружили новый вирус для Android-смартфонов — Vulture, который записывает и передает злоумышленникам изображение с экрана и информацию о нажатиях, пишут «Известия» . Это позволяет практически в реальном времени красть любую конфиденциальную информацию с устройства, включая логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков.

По данным фирмы, целевые данные — логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков. Ценность жертвы оператор определяет, изучая список установленных приложений на устройстве, который вирус также считывает и пересылает. Для работы Vulture необходимо пользовательское разрешение на удаленный доступ к смартфону. Оно запрашивается при первом запуске приложения-носителя. Собственно, перманентная активность режима удаленного доступа, которая визуально отмечается в меню быстрых настроек, может натолкнуть пользователя на мысль о заражении смартфона. Но даже в случае обнаружения зловреда человеку не удастся просто избавиться от вируса, потому что он автоматически нажимает кнопку «назад» всякий раз, когда система просит подтвердить удаление приложения-носителя.

По мнению директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, для быстрого и гарантированного избавления от Vulture пользователю придется сбросить настройки смартфона до заводских установок.

Сейчас специалисты ThreatFabric обнаружили по меньшей мере два приложения-носителя, которые заразили от 5 тыс. до 8 тыс. пользователей. По словам исследователя мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, новый вирус хоть и не самый технологичный троянец, но весьма опасен, поскольку распространяется через Google Play.

Специалисты ThreatFabric отметили, что подавляющее большинство обнаруженных ими конфигураций зловредной программы нацелены на приложения банков Италии, Австралии, Испании, Нидерладнов и Великобритании. Однако российские эксперты говорят, что потенциальную угрозу Vulturе представляет и для пользователей в нашей стране.