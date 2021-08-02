ВТБ прогнозирует повышение привлекательности вкладов для розничных клиентов на фоне повышения ключевой ставки. По итогам 2021 года объем классических сбережений может вырасти на 6—9% против 3—4% в рамках изначальных прогнозов, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.



По его словам, по итогам первого полугодия текущего года в сегменте сбережений произошли изменения, которые существенно скорректируют структуру рынка в ближайшее время. Основное влияние на сектор, пояснил представитель ВТБ, оказали два фактора: сформировавшаяся в 2020 году привычка розничных клиентов держать средства «под рукой» на случай необходимости и инфляция, которую Банк России намерен остановить за счет неоднократного повышения ключевой ставки.

«Отдельные изменения на рынке мы наблюдаем уже сейчас. Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к новому циклу роста процентных ставок по сберегательным продуктам, что в целом повысило привлекательность рынка классических сбережений. По нашим прогнозам, по итогам 2021 года их объем может вырасти на 6—9% против 3—4% в рамках изначальных прогнозов», — сказал Степочкин. Основной реакцией кредитных организаций на ужесточение политики регулятора он назвал попытку фиксировать «длинные» деньги (средства клиентов на срок свыше года) в ожидании дальнейшего роста ставок.

«Банки удешевляли привлечение и активно предлагали ультрадолгосрочные вклады на срок два-три года. В результате за первое полугодие средняя ставка по вкладам на срок от одного года выросла на 1,01 процентного пункта, в то время как по среднесрочным депозитам — на срок от полугода до года — и по счетам до востребования она увеличилась на 0,26—0,27 процентного пункта», — пояснил представитель ВТБ.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Такой подход банков привел к тому, что оттоки рублевых вкладов сроком от одного года начали замедляться. Если за I квартал отток по рынку составил около 300 млрд рублей, то во II квартале был отмечен уже приток в размере 14 млрд рублей. В основном клиенты переводили средства с краткосрочных и среднесрочных депозитов, распределяя их в долгосрочные вклады и накопительные счета.

Во II квартале на рублевых счетах прирост средств до востребования составил 782 млрд рублей, а отток со среднесрочных вкладов (до года) — 414 млрд, уточнил Степочкин. Кроме того, добавил он, повышение процентных ставок позитивно отразилось на рынке привлечений — клиенты начали возвращать в банки ранее изъятые средства. Во II квартале был зафиксирован приток на рублевые счета в размере 382 млрд рублей против 748 млрд оттока в I квартале.

Привычка клиентов хранить средства «про запас», максимизируя доходность при 100% ликвидности, обеспечивает прежнюю привлекательность накопительных счетов. Остатки на рублевых счетах до востребования по рынку выросли за полгода на 502 млрд рублей (плюс 5,3%). «Следуя за спросом, банки сохраняли выгодные условия по накопительным счетам, сосредоточившись на привлечении новых клиентов с помощью повышенных «приветственных ставок» и дополнительных надбавок за выполнение определенных условий», — рассказал начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Результатом этих процессов, подчеркнул он, стало изменение рыночных ставок с последующей корректировкой самого рынка. Если ранее доходность по накопительным счетам оставалась практически на уровне срочных депозитов и на начало года разница между ставками по счетам до востребования и долгосрочными вкладами составляла лишь 0,21 п. п., то к концу первого полугодия разрыв увеличился до 0,95 п. п. «Это приведет к дальнейшему перетоку средств с накопительных счетов и краткосрочных депозитов на долгосрочные вклады, хотя в связи с особенностями рынка этот процесс не будет интенсивным», — уверен Максим Степочкин.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

