По итогам первого полугодия 2021 года пенсионные резервы НПФ впервые превысили 1,5 трлн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты на основе опубликованной НПФ оперативной информации. За пять лет фонды увеличили резервы менее чем в 1,5 раза, то есть среднегодовой темп роста за этот период составлял всего 7,8%, лишь ненамного превышая инфляцию.

Пенсионные обязательства НПФ по НПО на конец первого полугодия составляли более 1,3 трлн рублей, увеличившись за пять лет на 43%. Совокупный страховой резерв составил почти 200 млрд рублей, прибавив почти 50%. Количество участников добровольных программ за этот же период выросло на 17%, до 6,2 млн человек. Однако основной прирост клиентской базы пришелся на 2016—2017 годы, когда НПФ СберБанка запустил широкое привлечение участников индивидуальных пенсионных планов (ИПП) через сеть материнского. За три последующих года рост клиентской базы составил всего лишь 0,6%.

За первые шесть месяцев 2021 года пенсионные резервы НПФ выросли на 3% (с учетом полученного, но не разнесенного по обязательствам инвестдохода), а обязательства по НПО увеличились на 2%. Основной прирост пришелся на ряд крупных игроков. Больше всего увеличились обязательства у «ВТБ Пенсионного фонда» (на 31%, до 18,1 млрд рулей) и НПФ СберБанка (на 22%, до 64,5 млрд рублей). Эти два фонда занимались активным привлечением участников по ИПП, в том числе используя свой банковский канал. Кроме того, небольшую добавку в клиентскую базу «ВТБ Пенсионного фонда» внес присоединенный НПФ «Магнит». «Газфонд Пенсионные накопления» увеличил обязательства на 7%, до 26,6 млрд рублей.

Значительный рост в первом полугодии также отмечался у ориентированных на корпоративные пенсионные программы НПФ «Эволюция» (основной вкладчик — «Роснефть») и «Альянс» («Ростелеком»), обязательства которых выросли на 12%, до 111,6 млрд рублей, и 8%, до 9,2 млрд рублей, соответственно. У двух крупнейших фондов по НПО — «Благосостояние» (371,3 млрд рублей) и «Газфонд» (371,4 млрд рублей), которые развивают корпоративные программы для РЖД и «Газпрома» и на которые приходится более половины рынка НПО,— обязательства изменились слабо. При этом у «Благосостояния» они выросли на 0,5%, тогда как у «Газфонда» сократились на 1%.

«Стагнация НПО, когда прирост пенсионных резервов за пять лет лишь на 2—2,5 процентного пункта превышает инфляцию, а клиентская база не увеличивается, объясняется тем, что государство не готово стимулировать этот вид сбережений, а россияне не готовы без соответствующих стимулов и в условиях постоянно меняющейся экономической обстановки к долгосрочным накоплениям, а также отсутствием роста реальных доходов населения»,— пояснил независимый эксперт пенсионного рынка Михаил Аранжереев, добавив, что инициативы НПФ по повышению маржинальности НПО для фондов, а значит, уменьшению доходности для клиентов также не возымеют успех.