Прибыль Абсолют Банка по РСБУ за первые шесть месяцев 2021 года составила 2 млрд рублей, что на 1,95 млрд рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в релизе кредитной организации к данным финансовой отчетности.

«На всех направлениях бизнеса, которые Абсолют Банк определил для себя, как стратегически приоритетные, отмечена позитивная динамика», — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 15% (0,53 млрд рублей), а чистый комиссионный доход — на 14% (0,21 млрд).

Капитал Абсолют Банка по состоянию на 30 июня 2021 года составил 30,9 млрд рублей. Нормативы достаточности H1.0 и Н1.1 равняются, соответственно, 12,81% и 10,21%.



Среди прочего отмечается, что в первом полугодии объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, увеличился на 2%: со 198,9 млрд до 202,8 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, выросла на 6% и составила 175,8 млрд рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

