Совкомбанк увеличил кредитный лимит лизинговой компании «Европлан» с 3 млрд до 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Полученные средства компания направит на финансирование приобретения автотранспорта для последующей передачи в лизинг своим клиентам», — уточняет «Европлан».



Совкомбанк и «Европлан» сотрудничают с 2016 года. Первая кредитная линия была предоставлена компании в 2018 году и составила 1 млрд рублей. Действующий кредитный договор заключен до 2025 года и уже пересматривался в сторону увеличения лимита заемных средств в мае 2020-го.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

