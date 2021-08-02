Банк «Таврический» 2 августа открыл в Москве дополнительный офис «Автозаводский», сообщает пресс-служба кредитной организации. Новое отделение находится по адресу: ул. Автозаводская, д. 4.

«Новый офис предоставляет широкий диапазон банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. В их числе операции по вкладам, оформление банковских карт, страховые и инвестиционные продукты, обмен и продажа валюты, расчетно-кассовое обслуживание, ипотечное кредитование», — уточняется в релизе.



Режим работы отделения: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед.

«Банк реализует программу цифровизации и развития каналов дистанционного банковского обслуживания, но при этом не отказывается и от традиционного банкинга. Сегодня мы продолжили расширение нашей сети в Москве, новый офис позволит распределить клиентские потоки и повысить качество обслуживания», — отметил председатель правления банка «Таврический» Павел Зварич.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

