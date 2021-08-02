Cогласно рейтингу 500 богатейших людей мира в него вошли 24 россиянина. Из российских миллиардеров больше других соотечественников разбогатели Алексей Мордашов, Леонид Михельсон и Владимир Лисин, следует из материалов Bloomberg Billionaires Index .

По данным рейтинга, владелец «Северстали» Алексей Мордашов с начала 2021 года пополнил свой капитал на 6,14 млрд долларов, а общее состояние — до 29,2 млрд. Второй самый разбогатевший россиянин, глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, заработал 5,82 млрд долларов и увеличил состояние до 30,6 млрд. Третье место у владельца НЛМК Владимира Лисина, он увеличил капитал на 5,48 млрд долларов — до 29,3 млрд.

Также в рейтинг вошли член совета директоров «Сибура» и «НОВАТЭКа» Геннадий Тимченко (+4,52 млрд долларов), президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (+4,01 млрд), президент «Норникеля» Владимир Потанин (+3,36 млрд), крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов (+3,11 млрд).