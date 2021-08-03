Один из самых крупных корпоративных турниров в мире российского киберспорта «Банки против ИТ» состоится с 20 августа по 16 октября 2021 года. В онлайн-состязании сойдутся восемь компаний из банковской отрасли и восемь компаний из сферы ИТ.



Киберспортсмены сразятся в пяти дисциплинах, среди которых три командных (Dota 2, CS: GO и World of Tanks) и две одиночных (FIFA 21 и Starcraft II). Каждая компания-участница выдвинет на соревнование 15 игроков, которые в течение двух месяцев будут бороться за звание киберчемпионов в своей отрасли.

Cреди подтвержденных участников — Газпромбанк, банк «Открытие», Московский Кредитный Банк, Росбанк, Абсолют Банк, банк «Уралсиб», ГК «Ланит», «Ростелеком», компания HeadHunter и XCOM Shop.

Турнир пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. В ходе группового этапа предусмотрены киберспортивные битвы в четырех группах (две — среди банков и две — среди ИТ-компаний) по четыре участника в каждой. По итогам по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который продлится месяц. Лучший банк и лучшая ИТ-компания сойдутся в суперфинале в режиме онлайн.

Вести прямые трансляции плей-оффа будут три платформы — стриминговые сервисы YouTube и Twitch и видеоплатформа Wink от «Ростелеком». Ведущими станут игровые и киберспортивные блогеры, профессиональные киберспортивные комментаторы. Среди них ведущий телеканала «Россия-24» киберспортивный блогер Артем «Mozz» Красулин, ведущая портала «Игромания» и шоу «Стань стримером ТНТ» Дарья «dashaostro» Островская, амбассадор ПФК ЦСКА и Adidas Максим «goodmax» Гутник, а также легенда комментаторского искусства по Dota 2 Александр «derrick_deny» Хитров и многие другие. Они будут комментировать соревнования, проводить прямые включения с игроками (руководством компаний-участников, блогерами, киберспортсменами и т. д.) и общаться со зрителями в чате на этапе плей-офф.



Победитель турнира определится 16 октября.



Заявки на участие в киберлиге от ИТ-компаний и банков и предложения о партнерстве принимаются до 6 августа на сайте мероприятия или по адресу e.museibov@cyberia.ru (контактное лицо — Эмин Мусеибов). Генеральными партнерами турнира выступят группа компаний «Ланит» и банк «Уралсиб».

Организацию и техническую поддержку обеспечит киберспортивный холдинг «Cyberia Events».

Информационную поддержку мероприятия обеспечивает финансовый супермаркет «Банки.ру», cетевое издание «CQ», портал ICT2GO.ru, издание ICT-Online.ru, а также портал GlobalCIO и компания HeadHunter.

