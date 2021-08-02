Мещанский суд Москвы 5 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и иным фигурантам дела о хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РАПСИ в суде.

Суд должен был огласить свое решение в понедельник, но было принято решение об его отложении на три дня. «Оглашение приговора по уголовному делу Калви и других перенесено на 5 августа в 14:00», — уточнили в суде.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно. Прокуратура также запросила условные сроки от четырех до пяти с половиной лет остальным фигурантам дела — Филиппу Дельпалю, Вагану Абгаряну, Максиму Владимирову, Ивану Зюзину, Александру Цакунову и Алексею Кордичеву.

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Майкл Калви основал компанию в 1994 году. Baring Vostok вкладывалась в акции «Яндекса», «ВкусВилла», Тинькофф Банка и других крупных проектов. Калви обвинялся в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро», но в декабре прошлого года следствие изменило обвинение на растрату. Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Следственные органы ссылаются на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тыс. рублей. При этом Дельпаль пояснял, что экспертиза оценила спорные акции в 254 млн рублей, заявив, что оценка не может быть полной без активов, связанных с акциями, а это, по мнению Дельпаля, уже сумма в 4 млрд рублей.

Калви: «Представленные доказательства подтверждают невиновность мою и моих коллег» По его словам, все собранные в ходе судебного следствия доказательства, в том числе электронные письма, документы и показания свидетелей, подтверждают, что кредиты «Первого кредитного бюро» от декабря 2015 года были предложены и структурированы руководством банка.

Майкл Калви отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами вне зависимости от квалификации этого деяния. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм Банка (реорганизован и присоединен к «Восточному» в начале 2017 года).