Альфа-Банк запустил акцию по рефинансированию кредитов. Она продлится по 8 сентября и позволит клиентам не платить проценты в первые три месяца — нужно будет вносить только минимальный платеж по кредиту, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Проценты за кредит будут начисляться с четвертого месяца с момента оформления рефинансирования — по сниженной ставке от 5,5%.Рефинансирование позволяет снизить ставку и уменьшить сумму ежемесячного платежа по кредитам Альфа-Банка или других банков.
«Плюсы рефинансирования — в возможности получить дополнительные деньги на любые цели без увеличения платежа или сократить ежемесячные расходы на кредит», — говорится в релизе.