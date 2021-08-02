Альфа-Банк запустил акцию по рефинансированию кредитов. Она продлится по 8 сентября и позволит клиентам не платить проценты в первые три месяца — нужно будет вносить только минимальный платеж по кредиту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Проценты за кредит будут начисляться с четвертого месяца с момента оформления рефинансирования — по сниженной ставке от 5,5%.Рефинансирование позволяет снизить ставку и уменьшить сумму ежемесячного платежа по кредитам Альфа-Банка или других банков.

«Плюсы рефинансирования — в возможности получить дополнительные деньги на любые цели без увеличения платежа или сократить ежемесячные расходы на кредит», — говорится в релизе.

Кредиты Рефинансирование Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

