Национальный Расчетный Депозитарий, входящий в группу Московской биржи и работающий в статусе небанковской кредитной организации, в период с 1 августа 2021 года по 31 января 2022-го не будет взимать плату за прием и признание формы идентификации физического лица W-8BEN при выплате дохода по американским ценным бумагам. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщается на сайте торговой площадки.

Форма W-8BEN заполняется частными инвесторами — держателями американских ценных бумаг во избежание двойного налогообложения, напоминает Мосбиржа. При заполнении формы налог составит 13%: 10% идут в пользу США, 3% — в пользу РФ. Если форма W-8BEN не подана, то налог будет удержан по повышенной ставке — 30%. Срок действия подписанной формы — три года.

Как подчеркивает управляющий директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков, «форма W-8BEN чрезвычайно важна для инвесторов в целях правильного управления своими активами», и с учетом популярности американских акций, расширения списка торгуемых бумаг на Московской бирже и активного притока новых розничных инвесторов вопрос становится все более актуальным. «Для упрощения этого процесса на время маркетингового периода для наших депонентов отменяется плата за услугу. Мы надеемся, что это позволит, прежде всего начинающим инвесторам в американские бумаги, сократить издержки и сделать процессы более прозрачными», — отметил Буряков.

В течение маркетингового периода не будет взиматься плата за услугу в любом формате: при представлении формы в виде оригинала на бумажном носителе, копии на бумажном носителе, а также в виде нетипизированного электронного документа, следует из релиза.



Мосбиржа планирует допустить к торгам все бумаги из индекса S&P 500 Об этом заявил директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. В настоящее время инвесторы могут совершать сделки с 204 иностранными бумагами. По словам директора департамента рынка акций Московской биржи Бориса Блохина, в сегменте иностранных ценных бумаг количество инструментов к концу года достигнет 500. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала, по американским бумагам — в долларах США. Ранее сообщалось, что в сентябре Мосбиржа планирует запустить торги зарубежными акциями в иностранной валюте.

Ася ШАЛИМОВА