Стоимость лекарственных препаратов в России за последние 2,5 года выросла на 31,5%. Это следует из ежемесячного индекса фармацевтического рынка «Цена здоровья», который рассчитывает исследовательский холдинг «Ромир» .

За исходную точку индекса – 100% – принят показатель января 2019 года. Как следует из графика, который обновляется на основании Romir Scan Panel, по итогам июня 2021 года индекс составил 131,5%. Только за прошедший год (июнь 2021-го к июню 2020 года) цены на лекарства выросли на 7,5%, свидетельствуют данные исследования.

В июне 2021 года стоимость лекарственных препаратов снизилась на 3,4% по сравнению с маем 2021 года.

Причину таких изменений прокомментировала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская: «В первую очередь, в июне снизились цены на средства против простуды и гриппа, средства для носа и противовирусные средства. Эту динамику несколько скомпенсировал рост цен на антисептики».

В «Ромире» уточняют, что индекс «Цена здоровья» формируется на основании анализа чеков на покупку наиболее распространенных лекарственных препаратов в 15 категориях (антисептические средства, средства для лечения желудочно-кишечного тракта, средства от аллергии, обезболивающие средства, противовирусные средства и т. д.).

Данил КЛЯХИН