🔹 Банк России систематизировал основные виды недобросовестных практик. Разные способы введения потребителя в заблуждение часто объединяют понятием «мисселинг», что означает продажу одного финансового продукта под видом другого. Однако это лишь одна из пяти выделяемых Банком России наиболее распространенных недобросовестных практик:

🔹 ВТБ прогнозирует повышение привлекательности вкладов для розничных клиентов на фоне повышения ключевой ставки. По итогам 2021 года объем классических сбережений может вырасти на 6—9% против 3—4% в рамках изначальных прогнозов, считают в банке.



🔹 Пользователям Android-смартфонов угрожает ворующий банковские пароли вирус. Он записывает и передает злоумышленникам изображение с экрана и информацию о нажатиях. Это позволяет практически в реальном времени красть любую конфиденциальную информацию с устройства, включая логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков.



🔹 Минздрав разрешил больницам лечить за счет самих пациентов. В частности, ведомство позволило медучреждениям беспрепятственно применять лекарства, приобретенные пациентами или «иными организациями». Изменения внесены в правила обязательного медицинского страхования.

🔹 Минэкономразвития поддержало взыскание долгов за ЖКУ коллекторами. Ведомство дало положительный отзыв на поправки к законопроекту Минстроя, предложившего отказаться от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере. Эту инициативу также поддерживают операторы ЖКУ и сами коллекторские организации.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

