Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ) увеличил процентные ставки по основным вкладам. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Так, со 2 августа 2021 года по рублевому вкладу «Яркие краски» ставка повышена на 1 процентный пункт и составляет для вклада сроком 91 день 4,5% годовых, для вклада сроком 181 день — 6% годовых, для вклада сроком 365 дней — 6,5% годовых.
Для рублевого вклада «На высоте Плюс» ставка изменена на 1 п. п. и составляет 6% годовых.
Для вклада «SIAB VIP» ставка в рублях увеличена на 0,9 п. п. и составляет 6,1% годовых. Ставка в долларах США повышена на 0,55 п. п. до 0,75%.
Для рублевого вклада «Выгодный» ставка изменена на 0,5 п. п. и составляет 5% годовых.
Для вклада «Валютный доход» ставка в долларах США увеличена на 0,5 п. п. и составляет 0,7%. Ставка в евро — 0,25%.
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