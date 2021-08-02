Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ) увеличил процентные ставки по основным вкладам. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Так, со 2 августа 2021 года по рублевому вкладу «Яркие краски» ставка повышена на 1 процентный пункт и составляет для вклада сроком 91 день 4,5% годовых, для вклада сроком 181 день — 6% годовых, для вклада сроком 365 дней — 6,5% годовых.

Для рублевого вклада «На высоте Плюс» ставка изменена на 1 п. п. и составляет 6% годовых.

Для вклада «SIAB VIP» ставка в рублях увеличена на 0,9 п. п. и составляет 6,1% годовых. Ставка в долларах США повышена на 0,55 п. п. до 0,75%.

Для рублевого вклада «Выгодный» ставка изменена на 0,5 п. п. и составляет 5% годовых.

Для вклада «Валютный доход» ставка в долларах США увеличена на 0,5 п. п. и составляет 0,7%. Ставка в евро — 0,25%.

Данил КЛЯХИН