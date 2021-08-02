Средняя за период с 26 июля до конца этого года ключевая ставка составит 6,5—7,1% годовых. Такой прогноз представлен в опубликованном в понедельник Центробанком РФ докладе о денежно-кредитной политике .

Напомним, Банк России после повышения ключевой ставки в апреле, второго в этом году (до 5%), впервые включил в число показателей среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода (2021—2023 годы). Согласно сделанным тогда оценкам, ключевая ставка в среднем за текущий год ожидалась на уровне 4,8—5,4%, в среднем за 2022 год — 5,3—6,3%, за 2023 год — в диапазоне 5—6%.

В июле ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 6,5% годовых с 26 июля. На начало года ставка равнялась 4,25% и, таким образом, уже выросла в 2021-м в общей сложности на 2,25 п. п.

В новом докладе о ДКП Центробанк в очередной раз объясняет, что решения о повышении ключевой ставки в июне и июле были направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022 года.

«В июльском базовом прогнозе возвращение годовой инфляции к цели к концу 2022 года обеспечивают значения средней за год ключевой ставки 5,5—5,8% годовых в 2021 году и 6—7% годовых в 2022 году. В 2023 году Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в интервале 5—6% годовых, что соответствует оцениваемому Банком России диапазону долгосрочной нейтральной ставки», — отмечается в докладе.

Регулятор прогнозирует на 2022 год среднегодовой уровень ключевой ставки в диапазоне 6—7% В 2022 году среднегодовой уровень ключевой ставки в РФ будет находиться в диапазоне от 6% до 7%: по расчетам ЦБ, это позволит удержать инфляцию в пределах 4—4,5%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

По подсчетам регулятора, среднее за текущий год значение ключевой ставки в 5,5—5,8% предполагает среднюю ставку с 26 июля по 31 декабря 2021-го в 6,5—7,1%. Средняя ключевая ставка с 1 января по 25 июля равна 4,7% годовых.

«Прогноз средней ключевой ставки повышен из-за того, что инфляционное давление оказалось более высоким и устойчивым, чем прогнозировалось в апреле», — поясняется в материалах ЦБ.

В докладе о ДКП также говорится, что, согласно результатам макроэкономического опроса Банка России, который проводился 7—13 июля, аналитики ожидали среднюю ключевую ставку на уровне 5,5% годовых в 2021 году (плюс 0,3 п. п. по сравнению с майским опросом) и 6% годовых в 2022-м (плюс 0,5 п. п.).



Когда ключевая ставка была повышена в июле на 1 п. п. до 6,5% годовых и Банк России сообщил, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, участники финансового рынка вновь скорректировали вверх свои ожидания. В частности, большинство аналитиков стали ожидать повышения ключевой ставки до 6,75—7% годовых в сентябре и до 7% к концу года.

СберБанк повысил прогноз по росту ключевой ставки до 7% на конец года СберБанк повысил прогноз по уровню ключевой ставки на конец текущего года до 7% с 5,5% в июне, следует из презентации кредитной организации.

Ася ШАЛИМОВА