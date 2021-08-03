Крым и Севастополь по росту вкладов населения за год, по данным на 1 июля, обогнали все регионы, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий.

«Лидерами роста вкладов и других привлеченных средств физических лиц за год на 1 июля 2021 года стали Республика Крым (плюс 21,6%) и Севастополь (плюс 20%)», — отметил аналитик.

По его словам, опережающий рост вкладов населения в этих регионах обусловлен как эффектом низкой базы, так и с ростом экономической активности населения.

На третьем месте с большим отрывом оказался Краснодарский край, рост 13,5%. В целом по стране увеличение составило 9%, отметил Осадчий.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При этом сокращение вкладов населения было зарегистрировано только в Мордовии (минус 1,6%) и Кабардино-Балкарии (минус 0,6%), заключил он.