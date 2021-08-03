Бизнес-клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) теперь могут получать наличные деньги с расчетного счета без оформления чека, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для этого необходимо оставить в интернет-банке заявку, в которой, помимо суммы, даты и цели получения наличных, следует указать Ф. И. О. сотрудника компании, который будет получать деньги. На основании этой заявки представитель компании сможет получить средства в офисе банка, не предъявляя чек.

«Проведение кассовых операций для юридических лиц всегда жестко регламентировалось Банком России. Раньше для снятия наличных предпринимателю нужно было купить в банке чековую книжку, заполнить все поля заявки без ошибок, прийти в банк и только потом получить деньги. Но после того, как в законодательстве произошли изменения, операция по снятию наличных денег существенно упростилась», — рассказала управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Она подчеркнула, что произошедшие обновления сервиса позволят снизить банку потребление бумаги и сократить негативное влияние на окружающую среду.

Пилот «Безбумажный офис» в апреле текущего года показал хороший результат, и УБРиР принял решение масштабировать этот проект на всю сеть своих отделений. По предварительным оценкам, внедрив технологию только в Уральском регионе, банк сможет сохранить более 30 деревьев.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

