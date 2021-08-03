Потребительские траты в период с 26 июля по 1 августа росли с темпом плюс 12,5% в годовом выражении. Несмотря на некоторое снижение объема расходов к предыдущей неделе, аналитики «СберИндекса» считают, что потребительский спрос стабилизировался на высоких уровнях.

Относительно предшествующей недели (19—25 июля) объем расходов сократился на 1,5%. Такая динамика наблюдается фронтально, за исключением туристического сегмента. В категориях «отели», «ж/д и авиабилеты», а также «топливо» прирост составил от 1% до 5%.

Темпы прироста расходов домохозяйств в июле составили плюс 10,4% в годовом выражении, несколько ускорившись относительно июня (плюс 10,1%).

Прирост трат за июль в реальном выражении составил 0,4% месяц к месяцу. «Негативный вклад эффекта базы, связанный со всплеском спроса в июле 2020 года, был компенсирован изменением структуры потребления. Таким образом, июньское сокращение расходов пока представляется однократным эпизодом. Потребительский спрос стабилизировался на высоких уровнях, его текущая динамика соответствует темпам роста ВВП на уровне 4,2—4,3% в годовом выражении по итогам 2021 года», — говорится в исследовании.

Отмечается рост трат на бытовую технику и электронику (плюс 11,2%), автомобили и запчасти (плюс 11,7%), а также товары для ремонта и строительства (плюс 10,7%).

Кроме того, возобновился рост в категории «Универсальные магазины», куда входят основные интернет-ретейлеры (плюс 22% в годовом выражении по итогам июля, плюс 27,7% по итогам недели 26 июля — 1 августа).

Аналитики «СберИндекса» отмечают, что оценки потребительской активности относительно базы 2020 года в целом нормализовались, а шум, связанный с изменением структуры потребления в период локдауна, практически исчез. В связи с этим «СберИндекс» снова фокусируется на показателях относительно прошлогодних уровней, а также скорректированных на сезонность месячных данных.

Екатерина САВЕЛЬЕВА