Российские банки с начала года выдали ипотечных кредитов на 3 трлн рублей, что на 60% выше, чем за семь месяцев 2020 года. Такие данные представлены в релизе ВТБ.



«Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 миллиардов рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 триллиона рублей», — комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

В ВТБ считают, что в связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. В настоящее время программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки.

Сейчас, считает Дячкин, рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывают сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 трлн рублей.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА

