Новикомбанк и группа компаний SRG запустили сервис по оценке недвижимости «Легкая ипотека». Заказать оценку в нужном регионе по всей сети присутствия банка можно онлайн , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С помощью сервиса можно выбрать удобные дату и время осмотра объекта, прикрепить документы, сравнить цены разных оценочных компаний. В течение двух дней после осмотра недвижимости электронный отчет об оценке поступит клиенту в Новикомбанк», — говорится в релизе.

Сервис работает в режиме 24/7.

Электронный отчет об оценке можно использовать как для получения нового ипотечного кредита, так и для оформления закладной по кредиту, выданному на приобретение квартиры в новостройке.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА