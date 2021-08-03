Новикомбанк и группа компаний SRG запустили сервис по оценке недвижимости «Легкая ипотека». Заказать оценку в нужном регионе по всей сети присутствия банка можно онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«С помощью сервиса можно выбрать удобные дату и время осмотра объекта, прикрепить документы, сравнить цены разных оценочных компаний. В течение двух дней после осмотра недвижимости электронный отчет об оценке поступит клиенту в Новикомбанк», — говорится в релизе.
Сервис работает в режиме 24/7.
Электронный отчет об оценке можно использовать как для получения нового ипотечного кредита, так и для оформления закладной по кредиту, выданному на приобретение квартиры в новостройке.