Банк России начал прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.



«Банк России, реализуя стратегию выхода из капитала публичного акционерного общества банк «Финансовая Корпорация Открытие» (регистрационный номер 2209), начинает подготовку к продаже акций на организованных торгах. Одновременно с этим Банком России рассматривается альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору, в связи с чем Банк России приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к приобретению акций банка», — говорится в сообщении.



В зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса и (или) пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций банка.

«Чтобы определить наличие интереса стратегических инвесторов, Банк России согласно требованиям федерального законодательства объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка», — уточняет ЦБ.

Сообщения заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка будут приниматься с 11 по 22 октября 2021 года в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.



По результатам рассмотрения указанных сообщений Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций банка, о чем будет объявлено дополнительно.

Банк России 18 декабря прошлого года сообщил, что утвердил «ВТБ Капитал» и JP Morgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки к продаже банка «Открытие», IPO кредитной организации может состояться в 2022 году.

Банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019-го к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия». Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка «Открытие» весну 2022 года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

