Объем выдаваемых автокредитов в 2021–2023 годах будет расти на фоне низкой базы прошлого года, прогнозируют аналитики Frank RG и «Автостата». По итогам 2020 года объем выданных автокредитов составил 736 млрд рублей, а в 2021-м он превысит 1 трлн.

По данным экспертов, в следующие два года рынок будет расти на 12% в год, а в 2023-м объем выдач составит почти 1,3 трлн рублей. Причем 29% выданных кредитов могут быть направлены на покупку автомобилей с пробегом. Для сравнения: в 2020 году на приобретение подержанных автомобилей банки выдали 17% от общего объема автокредитов.

Исследование также показало, что на рынке автокредитования растет конкуренция. Банки-лидеры сократили свою долю: если в начале прошлого года доля Сетелем Банка составляла 12,5%, то к 1 июня 2021 года она сократилась на 0,59 процентного пункта до 11,9%. Доля Росбанка снизилась на 0,63 п. п. до 11,5%, а ВТБ – на 1,75 п. п. до 10,2%. Новые игроки при этом быстро вошли в топ-10: в частности, за полтора года РГС Банк нарастил долю с 0,5% до 4,8%, а Тинькофф – с 2% до 4,3%.

Аналитики отмечают, что чаще всего граждане покупают автомобили за наличные – это 60,1% от всех продаж на сумму более 3 трлн рублей. Доля автокредитов с учетом первого взноса – 21,5%, или почти 1,1 трлн рублей. Еще 16,9% рынка занимают кредиты наличными (853 млрд рублей), а доля в 0,9% – это покупки по кредитным картам или картам рассрочки.

Кроме того, эксперты прогнозируют увеличение доли сервисов мобильности, куда входят такси, каршеринг и сервисы по аренде и подписке на автомобили. Так, согласно прогнозу, к 2025 году их доля составит почти 20% (сейчас она около 13%).

​НБКИ: средний размер автокредита с начала года вырос на 17,4% Средний размер выданных автокредитов в июне 2021 года незначительно снизился по сравнению с маем — на 1,1% и составил 1,09 млн рублей (в мае 1,11 млн). При этом с начала года данный показатель увеличился довольно существенно — на 17,4% (в январе — 0,93 млн). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Анна КОМАРОВА