Московский Кредитный Банк повысил ставки по линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальная ставка — 7,5% годовых — действует сразу по нескольким видам финансовых продуктов. Условия привлечения банк оставил без изменений, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, до 7,5% годовых увеличена ставка по вкладу «МЕГА Онлайн». Открыть продукт можно через «МКБ Онлайн». Срок действия вклада — от трех до 36 месяцев. Сумма размещения — от 1 тыс. до 20 млн рублей. При этом если открыть вклад на сумму от 2 млн рублей на срок от 31 месяца, размер ставки составит 7,7%. Пополнение вклада предусмотрено в течение первых 185 дней. Проценты ежемесячно начисляются на отдельный счет.



Ставка 7,5% годовых действует по вкладу «МКБ. Практичный» в течение первых 100 дней. К размещению доступна сумма от 50 тыс. до 20 млн рублей. Пополнение доступно в течение первых 90 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока действия депозита. Открыть вклад можно как в отделениях МКБ, так и в «МКБ Онлайн».

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк увеличил максимальную процентную ставку по вкладу «Гранд+» для лиц, достигших пенсионного возраста. Доходность в 7,5% годовых доступна при условии зачислении пенсии на счет открытый в банке. Минимальный размер суммы вклада — 1 тыс. рублей, а срок размещения — 12, 18, 24 месяца. Процентные выплаты поступают ежемесячно на отдельный счет.

Максимальная ставка по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») увеличена до 6,9% годовых в рублях при размещении средств от 1 тыс. рублей на 730 дней. Тарифный план можно поменять и добавить необходимые опции в течение срока действия вклада: пополнение, снятие, капитализация процентов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА