Московский Кредитный Банк повысил ставки по линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальная ставка — 7,5% годовых — действует сразу по нескольким видам финансовых продуктов. Условия привлечения банк оставил без изменений, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Так, до 7,5% годовых увеличена ставка по вкладу «МЕГА Онлайн». Открыть продукт можно через «МКБ Онлайн». Срок действия вклада — от трех до 36 месяцев. Сумма размещения — от 1 тыс. до 20 млн рублей. При этом если открыть вклад на сумму от 2 млн рублей на срок от 31 месяца, размер ставки составит 7,7%. Пополнение вклада предусмотрено в течение первых 185 дней. Проценты ежемесячно начисляются на отдельный счет.
Ставка 7,5% годовых действует по вкладу «МКБ. Практичный» в течение первых 100 дней. К размещению доступна сумма от 50 тыс. до 20 млн рублей. Пополнение доступно в течение первых 90 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока действия депозита. Открыть вклад можно как в отделениях МКБ, так и в «МКБ Онлайн».
Банк увеличил максимальную процентную ставку по вкладу «Гранд+» для лиц, достигших пенсионного возраста. Доходность в 7,5% годовых доступна при условии зачислении пенсии на счет открытый в банке. Минимальный размер суммы вклада — 1 тыс. рублей, а срок размещения — 12, 18, 24 месяца. Процентные выплаты поступают ежемесячно на отдельный счет.
Максимальная ставка по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») увеличена до 6,9% годовых в рублях при размещении средств от 1 тыс. рублей на 730 дней. Тарифный план можно поменять и добавить необходимые опции в течение срока действия вклада: пополнение, снятие, капитализация процентов.