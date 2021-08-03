Держатели карт «Мир» из числа клиентов Росбанка с 3 августа получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Оплату товаров и услуг через Apple Pay могут осуществлять владельцы смартфонов iPhone или смарт-часов Apple Watch, поднеся устройство к платежному терминалу. Как подчеркивают в банке, каждая трансакция надежно защищена: пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

В сообщении уточняется, что при добавлении банковской карты «Мир» в Apple Pay ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» на смартфоне или смарт-часах.

С помощью Apple Pay пользователи в том числе могут совершать покупки на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные платежные формы, указано в пресс-релизе. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Для подключения Apple Pay клиенту достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить дебетовую карту «Мир». Apple Pay готов к использованию сразу после привязки карты к iPhone или Apple Watch. В Росбанке отметили, что пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает это кредитное учреждение держателям своих карт.

Подключение держателей карт «Мир» к Apple Pay началось 20 июля 2021 года. Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» возможность пользоваться популярным платежным сервисом, стали СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк.

Данил КЛЯХИН