Банк «Открытие» в течение месяца будет собирать заявки от потенциальных инвесторов, заинтересованных в приобретении акций страховой компании «Росгосстрах». Соответствующее объявление сделала во вторник кредитная организация.

«Банк «Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО «СК «Росгосстрах». Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 3 сентября 2021 года», — говорится в релизе.

По результатам рассмотрения указанных сообщений банком будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций «Росгосстраха», о чем будет объявлено дополнительно. «Предоставленная информация не является публичной офертой», — уточняется в сообщении.

ЦБ начал прием заявок на покупку банка «Открытие» Банк России начал прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.



Ранее в среду Центробанк уведомил о начале подготовки к продаже «Открытия». Сообщения заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка будут приниматься с 11 по 22 октября 2021 года. В сообщении регулятора в том числе указано, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового и (или) пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций банка.



Банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019-го к нему был присоединен санируемый Бинбанк. Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия». Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях.

Ася ШАЛИМОВА