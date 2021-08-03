Банк «Таврический» с 3 августа увеличил процентные ставки по основной линейке депозитов физических лиц, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
В частности, по вкладу «Таврический Максимум» рост ставок, как следует из сообщения, составил от 0,06 до 0,6 п. п. Например, при открытии рублевого вклада в онлайн-банке на 367 дней ставка составляет 6,91% годовых. А максимальная доходность достигается при размещении денежных средств на 1 095 дней — 7,41% годовых.
По вкладу «Накопительный» существенно повышена ставка на длинные сроки. Так, при размещении средств на 730 дней ставка увеличилась на 0,72 п. п. до 6,05% годовых в рублях, на 1 095 дней ставка выросла на 0,76 п. п. до 6,15% годовых в рублях.
Максимальная доходность по вкладу «Особый» с возможностью льготного расторжения договора увеличилась до 7,01% годовых в рублях.