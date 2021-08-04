Россельхозбанк подал заявление о включении долга перед ним в размере 82,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов нефтяной компании «Дулисьма», принадлежащего бывшему собственнику «Югры» Алексею Хотину, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.



Заявление банка суд рассмотрит 6 октября.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение о введении процедуры наблюдения в отношении НК «Дулисьма» и прекратил производство по делу о банкротстве. Компания обжаловала в апелляции определение Арбитража Москвы от 10 июня.

Тогда суд по заявлению ФНС России ввел процедуру наблюдения в отношении НК «Дулисьма». В реестр требований кредиторов нефтяной компании были включены требования инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N2 в размере 7,5 млрд рублей основного долга, 602,6 млн рублей пени и более 3 млрд рублей штрафа. Временным управляющим должника был утвержден Алексей Посашков. Однако должник обжаловал определение первой инстанции. Апелляция согласилась с доводами компании.

Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2020 года отклонил кассационную жалобу банка «Югра» на определение о прекращении производства по делу о банкротстве НК «Дулисьма». Банк обжаловал в кассационной инстанции определение Арбитражного суда Москвы от 1 июня и постановление апелляции от 17 августа прошлого года.

Основанием для подачи заявления о признании банкротом послужила задолженность, основанная на договорах поручительства между банком «Югра» и НК «Дулисьма». Однако суд, изучив материалы дела, отметил, что обязательства нефтяной компании перед заявителем по перечисленным договорам прекращены.

НК «Дулисьма» является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Ранее она входила в состав Urals Energy, а в 2012 году была продана структурам семьи Хотиных.

Мосгорсуд 13 октября 2020 года изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 млрд рублей кредитной организации. Суд также назначил запрет определенных действий двум другим фигурантам дела — Дмитрию Шиляеву и экс-президенту кредитной организации Алексею Нефедову. Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).

По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами.

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк «Югра» банкротом.