В Москве началось открытое тестирование виртуальной транспортной карты «Тройка», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Кроме дептранса в проекте участвуют ВТБ, Google и Mastercard. К участию приглашаются все желающие.

«Все больше людей не носит с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную «Тройку» в вашем смартфоне. Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных «Троек». Мы смотрим в будущее и ждем современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Желающие могут принять участие, для этого нужно оставить заявку и наличие Android-смартфона с модулем NFC. Число тестировщиков ограниченно — в эксперименте могут поучаствовать 500 человек. Для теста будут доступны абонементы «Единый» на 30 дней.

«Мысль о том, что вы потеряете или забудете дома «Тройку», больше не триггер. Она станет виртуальной — и мы ищем самых прогрессивных тест-драйверов. У вас есть уникальный шанс стать одним из 500 счастливчиков, в смартфоне которых окажется технология будущего», — говорится в сообщении дептранса.



Виртуальную «Тройку» планируют запустить в Москве до конца года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

