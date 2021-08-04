Генпрокуратура добивается взыскания более 126 млн долларов с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-Банка, в котором он разместил средства, имеющие, по данным надзора, коррупционное происхождение, пишет «Коммерсант» . Действия ответчиков, говорится в прокурорском иске, носят «антисоциальный», противный «основам правопорядка и нравственности» характер.

По данным источников в силовых структурах, замгенпрокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в центральных аппаратах СКР и МВД, обратился с исковым заявлением в Гагаринский райсуд Москвы. В нем государственный советник юстиции третьего класса требует взыскать с Альфа-Банка 104,5 млн долларов и еще 22 млн долларов с Михаила Абызова «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода». Собеседник отмечает, что сам по себе иск стал продолжением прошлогодней истории о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы 32 млрд рублей в том же Гагаринском райсуде.

В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были конвертированы в 115 млн долларов и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, однако комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. Так как этот проект не состоялся, Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-Банком «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». Позднее Альфа-Банк обратил часть из них в свою собственность.



Требуя вернуть в доход государства 126,5 млн долларов, автор иска указывает, что действия Михаила Абызова и Альфа-Банка в этом случае носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер». Также отмечается, что действия ответчиков «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку их главной целью являлась легализация коррупционного имущества и его сокрытие от контролирующих органов. В пресс-службе Альфа-Банка отметили, что детали поданного иска им неизвестны, «но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, и Альфа-Банк в принципе всегда действует строго в рамках закона».

Адвокат Абызова Юлий Тай сообщил, что он знает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. При этом, узнав о требованиях надзорного органа, юрист удивился, отметив, что производство по первому иску в части его исполнения еще не завершено.