Сокращение расходов входит в тройку стратегических приоритетов компаний из строительной отрасли на горизонте трех лет: 30% застройщиков назвали его значимым, в сравнении с 19% представителей других отраслей. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.



Компании из других отраслей фокусируются на иных стратегических приоритетах. Большинство компаний приоритезируют финансовую стабильность (48% всех респондентов считают это самым важным фактором), выход на новые рынки (37%) и повышение операционной эффективности (35%).

Больше, чем в строительном бизнесе, сокращение расходов важно только в логистике и складском хранении — его внесли в список трехлетних целей 36% опрошенных.

«Кризисный период дает компаниям возможность пересмотреть свой подход к эффективности бизнес-процессов и становится в первую очередь проверкой качества управления. 2020 год наши клиенты прошли очень хорошо, а первая половина 2021 года стала периодом восстановления бизнес-активности», — отмечает руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

