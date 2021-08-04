Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных трансакций с использованием биткоина», пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Отмечается, что контракт достался компании RCO, которая предложила выполнить работы за 14,7 млн рублей. По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Согласно документации, разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных трансакций с использованием биткоина предназначена для отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов, ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма, мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.

Еще в августе прошлого года ведомство предложило включить в федеральный проект «Искусственный интеллект» систему «Прозрачный блокчейн» — аналитику криптовалютных трансакций с помощью искусственного интеллекта. К тому времени прототип системы был разработан и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. В феврале этого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил, что «Прозрачный блокчейн» позволит «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту».

«Мы разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотрансакции. Это даст нам возможность отслеживать эти трансакции в криптовалюте, и, самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке трансакций могли бы нам показать, где есть преступление, уже есть уголовные дела», — рассказал Чиханчин.

Согласно закупочной документации, контроль криптовалютных трансакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Кроме того, Росфинмониторинг планирует с помощью модуля криптомониторинга снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».

Появление системы «Прозрачный блокчейн» стоит считать скорее преимуществом, считает сооснователь оператора промышленного майнинга BitCluster Сергей Арестов. По его словам, если инвестор официально добывает криптовалюту, производит обмен цифровых активов на официально зарегистрированных криптобиржах и платит налоги, то ему нечего бояться.