Промсвязьбанк просит Арбитражный суд Москвы обратить взыскание на заложенное имущество «Русбиоальянса» — одного из крупных игроков на рынке сбора и переработки дикорастущих ягод и грибов, пишет «Коммерсант» , уточняя, что информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Банк хочет наложить на имущество взыскание из-за долга в размере 3,8 млрд рублей.

По данным «Контур-Фокуса», ПСБ является залогодателем «Русбиоальянса» по четырем договорам со сроком исполнения в 2023 и 2027 годах. Первое заседание по иску банка запланировано на 2 сентября.

«Русбиоальянс», по собственным данным, производит до 50 тыс. тонн продукции в год, в том числе замороженные ягоды, джемы, варенья, соки прямого отжима. Производственные площадки находятся в Карелии, Коми, Архангельской и Вологодской областях. Бенефициаром считается Сергей Помелов. С 2019 года совладельцем компании стала инвестгруппа А1 «Альфа-Групп», но в январе 2021 года объявила о выходе из бизнеса, так как срок выхода на безубыточность и прибыль из-за пандемии вырос с планируемых одного — двух до трех — пяти лет. Тогда же сообщалось, что Помелов продолжает переговоры с ПСБ о реструктуризации долга.

Директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин отметил, что иск по взысканию на заложенное имущество обычно подают при отсутствии возможности финансового погашения долга. Партнер Reznichenko Law Offices Андрей Резниченко согласился с тем, что если банк пытается вернуть средств за счет залогового имущества, то или есть проблемы с реструктуризацией долга, или это даже не обсуждается сторонами.

Андрей Резниченко указывает, что порядок применения обращения взыскания на имущество сторонами обычно урегулируется в соглашении. В этом случае, например, предмет залога может быть оставлен за ПСБ либо продан по цене не ниже рынка. Однако в данном случае могут возникнуть сложности: в отношении «Русбиоальянса» подано заявление о банкротстве компанией «Проектный институт № 1» из-за долга в размере 122,2 млн рублей. Ближайшее заседание состоится в Арбитражном суде Карелии 20 сентября. В случае удовлетворения заявления все долговые обязательства «Русбиоальянса» будут рассматриваться в процессе банкротства, иск ПСБ окажется бессмысленным.

Управляющий директор другой крупной в стране компаний по сбору и переработке дикоросов «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов указывает, что проблемы «Русбиоальянса» связаны с чередой некачественных управленческих решений. Компания несколько лет не закупала дикоросы на российском рынке и потеряла полностью сеть заготовителей. Продажи же часто осуществлялись по цене ниже себестоимости, компания часто не выполняла контрактные обязательства. Как следствие, сокращение оборота в десятки раз, считает эксперт.