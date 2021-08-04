Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина, пишет «Коммерсант» .

Бывшие руководители НТБ обвиняются в мошенничестве на сумму 1,1 млрд рублей: по версии следствия, банкиры купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр. Председательствующий решил, что процесс должен проходить в Тольятти.

Стороны выступили в обоснование своих позиций: защита и подсудимые требовали передачи дела в Тольятти, гособвинение настаивало на проведении процесса в столице. Адвокаты поясняли суду, что единственной причиной рассмотрения дела в Москве является перевод осенью 2011 года денег из банка в столичный филиал НТБ, расположенный на Житной улице в Москве. Однако, отмечали представители защиты, это была не последняя трансакция: согласно материалам дела, после этого деньги ушли на счета тольяттинского ООО «Нексус». Но самое главное, говорили адвокаты, что средства были отправлены в Москву со счета НТБ, также расположенного в Тольятти. Согласно решению пленума Верховного суда от 2017 года, преступление, в котором фигурируют безналичные расчеты, является оконченным в момент списания средств. Именно на этом основании адвокаты и требовали изменить подсудность и направить материалы расследования в тольяттинский Центральный райсуд.

Гособвинение и представитель Промсвязьбанка, выступающего потерпевшей стороной по делу, были против. Однако в итоге суд встал на сторону адвокатов и отправил дело своим тольяттинским коллегам. При этом был продлен срок домашнего ареста трем подсудимым до 20 сентября.

Как сообщалось ранее, формулировка обвинения в уголовном деле, которое вело главное следственное управление СКР, не один раз менялась, при этом размер ущерба то уменьшался, то вновь возрастал, по-разному выглядели и роли фигурантов в инкриминируемом им преступлении. Генпрокуратура одобрила окончательный вариант обвинительного заключения совсем недавно.