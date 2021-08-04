Банк России вынес постановление о привлечении банка «Открытие» к административной ответственности. Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.

Постановление от 4 августа 2021 года вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Данил КЛЯХИН