Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг «ДОМ.РФ» на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

В пояснении агентства указано, что кредитный рейтинг «ДОМ.РФ» обусловлен очень высокой вероятностью получения компанией экстраординарной поддержки от органов власти по причине исключительной значимости компании для российской экономики и определяющего влияния государства на ее деятельность и кредитоспособность. При этом «ДОМ.РФ» характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности.

В АКРА отмечают, что единственным акционером «ДОМ.РФ» является государство в лице Росимущества. Компания в соответствии с законом выполняет функцию единого института развития в жилищной сфере, ключевые направления деятельности которого включают развитие рынка ипотечных ценных бумаг, финансирование жилищного строительства и создание специализированной кредитной организации — уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, предоставление поручительств по кредитам застройщикам и т. д.

Аналитики АКРА ожидают, что в случае системного экономического стресса или существенного ухудшения собственной кредитоспособности «ДОМ.РФ» правительство РФ предоставит компании достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала или ликвидности для удовлетворения требований кредиторов.

В комментарии агентства отмечается, что собственная кредитоспособность «ДОМ.РФ» на данный момент находится на достаточно высоком уровне, однако есть риски ее ухудшения в долгосрочном периоде. «Агентство отмечает достаточный запас по капиталу «ДОМ.РФ» (согласно отчетности компании по МСФО, отношение собственных средств к сумме активов на конец марта 2021 года составляло 11%). Значение установленного для «ДОМ.РФ» норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1) на 1 апреля 2021 года составляло 24% при минимуме в 11,5%. Снижение уровня капитализации компании в сравнении с 1 октября 2020 года обусловлено передачей ряда имеющихся на балансе объектов движимого и недвижимого имущества в пользу Росимущества. Поддержание показателей достаточности капитала на приемлемом уровне потребует в будущем дополнительного увеличения капитала с учетом активного развития компании в рамках основных направлений деятельности», — сказано в пояснении.