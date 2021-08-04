Потребительские цены снизились в России за период с 27 июля по 2 августа на 0,06%. Такие данные представил Росстат, зафиксировав, таким образом, недельную дефляцию второй раз за год.

«За период с 27 июля по 2 августа 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,94%, с начала августа — 99,98%, с начала года — 104,53% (справочно: август 2020 года — 99,96%, с начала года — 102,95%)», — отмечается в материале статистического ведомства.

Таким образом, с начала августа по отчетную дату цены снизились на 0,04%, с начала года — выросли на 4,53%.

За семидневный период с 13 по 19 июля 2021 года Росстат зафиксировал снижение цен на 0,01%. СМИ обратили внимание на то, что недельная дефляция была зафиксирована на тот момент впервые с сентября 2020 года. По данным Росстата, за период с 20 по 26 июля рост цен был нулевым.

В сегодняшнем обзоре ведомство сообщает о выросших за период с 27 июля по 2 августа ценах на печенье (на 0,6%), стерилизованное молоко, соль (на 0,4%), говядину, свинину, макаронные изделия и вермишель (на 0,3%), сыры сычужные, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов (на 0,2%), баранину, масло сливочное, маргарин, молоко пастеризованное, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, хлеб ржаной, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (на 0,1%).

Цены на подсолнечное масло в среднем по России выросли на 0,1%, как и на сахар-песок, хотя по регионам ситуация разнится.

Цены на мясо кур в среднем по стране не изменились, яйца куриные подешевели на 1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%, в том числе на морковь — на 11,3%, на помидоры — на 7%, на картофель — на 6,4%, на огурцы — на 5,3%, на лук репчатый — на 0,7%, на яблоки — на 0,5%.

Также снизились цены на жирный творог и шоколадные конфеты (на 0,3%), водку (на 0,2%), рыбу мороженую, колбасу, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, сметану, черный чай, пшено (на 0,1%).

В Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на «борщевой набор» Минсельхоз рассчитывает, что урожай овощей в России в 2021 году позволит обеспечить стабильные цены на эту продукцию. Об этом в ходе заседания рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продукты сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

По словам вице-спикера Госдумы, руководителя федеральной рабочей группы «Единой России» по мониторингу цен Алексея Гордеева, открытие ярмарок в регионах позволило существенно снизить цены на сезонную овощную продукцию, по основным продуктам урожая — на величину до 20%.

Он напомнил, что «Единая Россия» параллельно с Росстатом проводит собственный мониторинг цен по всей стране. «Росстатом преимущественно фиксируются цены в торговых сетях и крупной рознице, в то время как сезонные продукты чаще всего реализуются с рынков, ярмарок и нестационарных торговых точек. Мы проводим мониторинг везде — и на рынках, и в магазинах», — цитирует ТАСС Гордеева, заявившего также, что, по данным партии, «снижение на основные продукты урожая произошло до 20%».

«В результате тех мер, которые были предложены на площадке партии, в течение двух недель в регионах было открыто более 1,2 тысячи ярмарок, что позволило значительно увеличить объем сезонных продуктов, которые поступают потребителю напрямую от фермеров, минуя перекупщиков, и, как следствие, по более привлекательной стоимости», — пояснил он эту динамику.

Кроме того, в регионах ведется работа по заключению соглашений между торговыми сетями и местными производителями о снижении наценок на социально значимые продукты, уточнил глава рабочей группы.

«По многим позициям сезонных овощей зафиксировано падение стоимости. Оно пока не такое значительное, как хотелось бы, но мы уже твердо можем сказать, что ситуацию с ценами на продукты первой необходимости удалось стабилизировать», — подчеркнул Гордеев.



Росстат в числе прочего сообщает о снижении средней цены поездки на отдых в Турцию (на 5,2%), на путевки в дома отдыха, пансионаты (на 1,1%), на проживание в недорогих гостиницах, мотелях и хостелах (на 0,2—0,6%). Выросли цены на проживание в гостиницах трех — пяти звезд (на 1,4—2%), на путевки в санатории (на 0,4%).

Оценка индекса потребительских цен за период осуществляется на основе данных об изменении средних потребительских цен на товары и услуги с учетом их доли в потребительских расходах населения, уточняется в материалах Росстата.



Ася ШАЛИМОВА